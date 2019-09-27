СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-27T12:46:11+03:00

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Операция «Пешеходный переход» проходит в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. До 30 сентября полицейские будут уделять повышенное внимание тому, как пешеходы пересекают проезжую часть, а водители уступают им дорогу.

Сотрудники отдела пропаганды просят жителей областного центра быть внимательными при переходе дороги, соблюдать ПДД, а вечером носить на одежде светоотражающие элементы.

Ранее на перекрестке Кирова-Гагарина появилась первая «вафельница». Основная ее функция заключается в обозначении участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор. Следить за соблюдением ПДД водителями будут ранее установленные камеры.

ИСТОЧНИК KP.RU