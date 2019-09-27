2019-09-27T14:11:47+03:00
Общество

На улице Рыленкова в Смоленске перекроют движение транспорта

На Киселевке идет строительство дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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На улице Рыленкова в Смоленске перекроют движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Временные дорожные знаки появятся уже в эти выходные.

В администрации сообщили, что проезд будет закрыт от дома 74 по улице Рыленкова по улице Светлая до границы города Смоленска 28 и 29 сентября. Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства.

- Новый участок дороги соединит два микрорайона Алтуховку и Киселевку, - сообщили в администрации.

Вскоре в микрорайоне появится и новый детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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