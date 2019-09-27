СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-27T15:03:54+03:00

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Би-2 представят новое шоу NewBest в Смоленске, сообщают организаторы. На концертах прозвучат и новые хиты Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы –greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы. Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений Би-2. Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.

ФОТО: предоставлено организаторами.

Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим в ДС «Юбилейный» на концерте Би-2 с программой NewBest!

Начало в 19:00.

Билеты на шоу NewBest в продаже на bdva.ru.

Возрастная категория 6+

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ИСТОЧНИК KP.RU