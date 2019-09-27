2019-09-27T15:03:54+03:00
Звезды

Би-2 представят новое шоу NewBest в Смоленске

29 сентября группа Би-2 выступит в ДС «Юбилейный» с новой программой NewBest
Поделиться:
ФОТО: официальная группа Би-2 ВКонтакте.ФОТО: официальная группа Би-2 ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Би-2 представят новое шоу NewBest в Смоленске, сообщают организаторы. На концертах прозвучат и новые хиты Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы –greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы. Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений Би-2. Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.

ФОТО: предоставлено организаторами.

ФОТО: предоставлено организаторами.

Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим в ДС «Юбилейный» на концерте Би-2 с программой NewBest!

Начало в 19:00.

Билеты на шоу NewBest в продаже на bdva.ru.

Возрастная категория 6+

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Рыленкова в Смоленске перекроют движение транспорта
Операция «Пешеходный переход» проходит в Смоленске
Прокуратура примет жалобы смолян на отсутствие отопления
Под Смоленском иномарка на скорости врезалась в столб
На перекрестке Кирова-Гагарина в Смоленске появилась первая «вафельница»
Суд приостановил работу точки общепита за антисанитарию в Смоленске
В Смоленском области мужчина разбил два автомобиля
Тепло пришло в 763 жилых дома в Смоленске
В Смоленской области ищут пропавшую 18-летнюю девушку
В Смоленской области возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты
В Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов
В Смоленской области пройдет гастрономический фестиваль
В Смоленске мужчина за долги чуть не лишился дорогой иномарки
В Рославльском районе незаконно вырубили лес
В Смоленске снова горели три иномарки
АЛРОСА покупает смоленский «Кристалл»
Трамвайные пути выделили разметкой в Смоленске
В Смоленске продолжается борьба с незаконно установленными гаражами
В Смоленске завершились поиски 7-летнего ребенка
Тонущего ребенка спас росгвардеец в Смоленске
Памятник воинам-железнодорожникам открыли в Смоленске
Смоляне нашли учебник по русскому языку с опечатками
Отопительный сезон начался в Смоленске
Почтовое отделение сгорело в Смоленской области
Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области
Несколько ДТП привели в пробке на Медгородске в Смоленске
Детский сад в Смоленском районе построят раньше срока
В Смоленске появилась новая аллея