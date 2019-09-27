В Смоленске ограничат движение на улице Маршала Жукова
На участке электросети пройдет реконструкция высоковольтной линии
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ограничат движение на улице Маршала Жукова, сообщает комитет по информационной политике администрации города. У дома №12 пройдет реконструкция высоковольтной линии технологического присоединения нежилого дома.
Временные ограничения будут действовать с 8.00 до 17.00 30 сентября, 1,3,4 и 7 октября в районе дома №12. Автомобилистам приносят извинения за временные неудобства.
Ранее «КП» сообщал об изменении в движении на улице Рыленкова.
ИСТОЧНИК KP.RU