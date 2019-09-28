СЕГОДНЯ 08:14 2019-09-28T08:14:04+03:00

Отопление подано во все детские сады, 99 процентов школ и 90 процентов больниц

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Больше половины жилых домов подключены к теплу в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Отопление подано во все детские сады, 99 процентов школ и 90 процентов больниц.

- Тело получило 70 процентов жилого фонда, - сообщают в администрации. - Речь идет о 1259 домах.

Сотрудники комитета обращают внимание: за развоздушиванием батарей нужно обращаться в управляющую компания.

Ранее «КП» сообщала, что 3 октября в областной прокуратуре состоится личный прием, на котором можно подать жалобу на отсутствие тепла.

Напомним, старт отопительному сезону дали 25 сентября. В этом году тепло в квартиры жителей столицы региона придет раньше, чем в предыдущие годы. О том, как платить за услугу без комиссии, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU