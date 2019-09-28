2019-09-28T08:20:31+03:00
Общество

В Смоленске на месяц перекроют движение на улице Генерала Лукина

Один из жилых домов будут подключать к высоковольтной линии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива издания.ФОТО: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на месяц перекроют движение на улице Генерала Лукина, сообщают представители городской администрации. Один из жилых домов подключат к высоковольтной линии. Работы пройдут с 1 по 31 октября в районе домов 1а и 13. Автомобилистов просят заранее спланировать безопасные маршруты передвижения.

Ранее стало известно об ограничении движения на Маршала Жукова и Рыленкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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