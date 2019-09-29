В Смоленске с 1 октября изменится расписание дачных автобусов
В Смоленске с 1 октября изменится расписание сезонных маршрутов, сообщает МУП «Автоколонна 1308». У дачных автобусов изменится время последнего рейса, а на некоторых маршрутах и пункт прибытия. Сотрудники муниципального предприятия отмечают, что решение принято в связи со снижением пассажиропотока.
Узнать новое расписание на 24-м, 53-м, 105-м, 141-м и 147-м маршрутах можно на официальном сайте предприятия.
Напомним, до 30 ноября пассажиры могут воспользоваться скидкой на проезд. Ее можно получить при оплате проезда картой Сбербанка.
Также жители и гости региона могут прокатиться на «Научном трамвае» и узнать интересные факты о науке, учёных и других выдающихся людях нашего города.
ИСТОЧНИК KP.RU