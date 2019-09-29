В Смоленске с 1 октября изменится расписание дачных автобусов

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-29T12:12:50+03:00

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В Смоленске с 1 октября изменится расписание сезонных маршрутов, сообщает МУП «Автоколонна 1308». У дачных автобусов изменится время последнего рейса, а на некоторых маршрутах и пункт прибытия. Сотрудники муниципального предприятия отмечают, что решение принято в связи со снижением пассажиропотока.

Узнать новое расписание на 24-м, 53-м, 105-м, 141-м и 147-м маршрутах можно на официальном сайте предприятия.

Напомним, до 30 ноября пассажиры могут воспользоваться скидкой на проезд. Ее можно получить при оплате проезда картой Сбербанка.

Также жители и гости региона могут прокатиться на «Научном трамвае» и узнать интересные факты о науке, учёных и других выдающихся людях нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU