В Смоленске появился «Сад добра»
В Смоленске появился «Сад добра», сообщают представители городской администрации. В парке «Соловьиная роща» высадили 50 саженцев ивы, клена и дубов.
В администрации отмечают, что деревья появились по инициативе участников благотворительного проекта «Море добра», который помогает детям, оставшихся без попечения родителей.
- При поддержке городских служб подопечные организации, их приемные родители, врачи, реаниматологи, попечители, которые сыграли в жизни детей ключевую роль совместно высадили растения. Сад будет расширяться и пополняться деревьями, символизируя новые спасенные жизни, - отметили в администрации.
Ранее в парке была высажена «Аллея добра» и установлены велопарковки. Также в столице региона планируют создать питомник зеленых насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU