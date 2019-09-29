СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-29T12:27:16+03:00

В парке «Соловьиная роща» высадили ивы, клены и дубы

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В Смоленске появился «Сад добра», сообщают представители городской администрации. В парке «Соловьиная роща» высадили 50 саженцев ивы, клена и дубов.

В администрации отмечают, что деревья появились по инициативе участников благотворительного проекта «Море добра», который помогает детям, оставшихся без попечения родителей.

- При поддержке городских служб подопечные организации, их приемные родители, врачи, реаниматологи, попечители, которые сыграли в жизни детей ключевую роль совместно высадили растения. Сад будет расширяться и пополняться деревьями, символизируя новые спасенные жизни, - отметили в администрации.

Ранее в парке была высажена «Аллея добра» и установлены велопарковки. Также в столице региона планируют создать питомник зеленых насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU