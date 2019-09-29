2019-09-29T12:35:20+03:00
Общество

В Смоленске появится граффити с изображением Юрия Гагарина

Рисунок украсит один из фасадов жилого дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске появится граффити с изображением Юрия Гагарина, сообщают представители городской администрации. Рисунок украсит один из фасадов жилого дома. Сообщается, что портрет первого космонавта планеты рисует колумбийский художник Оскар Сепеда Сото.

Ранее в серые стены кинотеатра «Современник» добавили красок. В областном центре прошел Всемирный фестиваль граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU

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