2019-09-30T06:45:19+03:00
Общество

Смоленские артисты выступили в «Поле чудес» на федеральном канале

В передаче приняли участие житель Десногорска Владимир Платонов и фольклорный музыкальный коллектив детской школы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео Первого канала.ФОТО: скриншот видео Первого канала.
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Смоленские артисты выступили в «Поле чудес» на федеральном канале, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В передаче приняли участие житель Десногорска Владимир Платонов и фольклорный музыкальный коллектив детской школы. Ранее Владимир Платонов отмечал, что не подавал заявку на участие в шоу – редакция программы сама вышла на самобытный коллектив и пригласила на программу.

Смолянин оказался в первой тройке игроков и благодаря угаданным буквам стал первым финалистом. Кроме того, артист привез с собой смоленский рожок и свирель, игру которых удалось услышать зрителям. Видео передачи доступно на сайте Первого канала.

Ранее Смоленский «Дом для мамы» попал на «Первый канал». Также в эфир вышел сюжет о достопримечательностях Смоленска и о том, насколько комфортно и интересно путешествие в город для молодых семей. Съемочная группа «Первого канала» побывала в Успенском соборе, музее Великой Отечественной войны, Лопатинском саду и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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