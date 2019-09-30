СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-30T11:07:44+03:00

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СКР заинтересовался работой скорой помощи в Рославле, сообщают официальные представители ведомства. 6-летнему ребенку 1,5 часа не могли вызвать врачей.

Следователи проверят все обстоятельства произошедшего, отмечают в СКР, и выяснят по какой причине диспетчер не отвечал на телефонные звонки такое длительное время.

Ранее по поручению губернатора проверяли все больницы региона. Поводом послужила жалоба мамы девочки, указавшей на страшное постельное белье.

ИСТОЧНИК KP.RU