Смоленскую фирму оштрафовали 115 миллионов рублей
Одна из российских фирм, зарегистрированная в Смоленске, не соблюла внешнеторговый контракт, заключенный с литовской фирмой на поставку на территорию России технологического оборудования, за что была оштрафована на 115 млн рублей.
- В рамках проверки отделом валютного контроля Смоленской таможни установлено, что фирма внесла аванс на поставку оборудования в сумме свыше 309 млн рублей, но товар на территорию России так и не был ввезен. Кроме того, деньги компания назад не вернула, - сообщила заместитель начальника ОВК Смоленской таможни Инна Грачева.
По данному факту Смоленской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении. А после и уголовное дело по ст. 193 УК РФ. Все материалы переданы в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва для проведения дальнейшего расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU