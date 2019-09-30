Смоленскую фирму оштрафовали 115 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-30T12:35:55+03:00

Организация не соблюла внешнеторговый контракт, заключенный с литовской фирмой на поставку на территорию России технологического оборудования

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Одна из российских фирм, зарегистрированная в Смоленске, не соблюла внешнеторговый контракт, заключенный с литовской фирмой на поставку на территорию России технологического оборудования, за что была оштрафована на 115 млн рублей.

- В рамках проверки отделом валютного контроля Смоленской таможни установлено, что фирма внесла аванс на поставку оборудования в сумме свыше 309 млн рублей, но товар на территорию России так и не был ввезен. Кроме того, деньги компания назад не вернула, - сообщила заместитель начальника ОВК Смоленской таможни Инна Грачева.

По данному факту Смоленской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении. А после и уголовное дело по ст. 193 УК РФ. Все материалы переданы в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва для проведения дальнейшего расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU