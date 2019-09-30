2019-09-30T13:15:22+03:00
Общество

Уникальный парк-музей в Смоленске устраивает день открытых дверей

Посетителей ждут экскурсии, лекции по военной тематике и выставка техники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Уникальный парк-музей в Смоленске устраивает день открытых дверей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Посетителей ждут экскурсии, лекции по военной тематике и выставка техники. Организаторы сообщают, что все мероприятия, которые пройдут на территории парка, будут бесплатными.

- Гости увидят уникальные образцы военной техники, а также смогут посетить вертолет Ми-2, испытать авиатренажёры и симуляторы, - сообщают в администрации.

Мероприятие пройдет 6 октября с 10.00 до 18.00. Узнать больше о нем можно в официальной группе музея-парка «Форпост 863» ВКонтакте.

Ранее грандиозное шоу устроило Би-2 в Смоленске. Музыканты приехали в столицу региона с новой программой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске автобусный парк ждет проверка
Смоленскую фирму оштрафовали 115 миллионов рублей
СКР заинтересовался работой скорой помощи в Рославле
В Смоленске автобус влетел в дерево
Би-2 устроило в Смоленске грандиозное шоу
В Смоленской области завершились поиски пенсионера с плохим слухом
Смоленские артисты выступили в «Поле чудес» на федеральном канале
В Смоленске появится граффити с портретом Юрия Гагарина
В Смоленске появился «Сад добра»
В Смоленске с 1 октября изменится расписание дачных автобусов
В Смоленске на месяц перекроют движение на улице Генерала Лукина
Больше половины жилых домов подключены к теплу в Смоленске
В Смоленске ограничат движение на улице Маршала Жукова
Би-2 представят новое шоу NewBest в Смоленске
В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Рыленкова
Операция «Пешеходный переход» проходит в Смоленске
Прокуратура примет жалобы смолян на отсутствие отопления
Под Смоленском иномарка на скорости врезалась в столб
На перекрестке Кирова-Гагарина в Смоленске появилась первая «вафельница»
Суд приостановил работу точки общепита за антисанитарию в Смоленске
В Смоленском области мужчина разбил два автомобиля
Тепло пришло в 763 жилых дома в Смоленске