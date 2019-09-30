СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-30T13:15:22+03:00

Посетителей ждут экскурсии, лекции по военной тематике и выставка техники

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Уникальный парк-музей в Смоленске устраивает день открытых дверей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Посетителей ждут экскурсии, лекции по военной тематике и выставка техники. Организаторы сообщают, что все мероприятия, которые пройдут на территории парка, будут бесплатными.

- Гости увидят уникальные образцы военной техники, а также смогут посетить вертолет Ми-2, испытать авиатренажёры и симуляторы, - сообщают в администрации.

Мероприятие пройдет 6 октября с 10.00 до 18.00. Узнать больше о нем можно в официальной группе музея-парка «Форпост 863» ВКонтакте.

Ранее грандиозное шоу устроило Би-2 в Смоленске. Музыканты приехали в столицу региона с новой программой.

ИСТОЧНИК KP.RU