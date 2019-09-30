Уникальный парк-музей в Смоленске устраивает день открытых дверей
Уникальный парк-музей в Смоленске устраивает день открытых дверей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Посетителей ждут экскурсии, лекции по военной тематике и выставка техники. Организаторы сообщают, что все мероприятия, которые пройдут на территории парка, будут бесплатными.
- Гости увидят уникальные образцы военной техники, а также смогут посетить вертолет Ми-2, испытать авиатренажёры и симуляторы, - сообщают в администрации.
Мероприятие пройдет 6 октября с 10.00 до 18.00. Узнать больше о нем можно в официальной группе музея-парка «Форпост 863» ВКонтакте.
Ранее грандиозное шоу устроило Би-2 в Смоленске. Музыканты приехали в столицу региона с новой программой.
ИСТОЧНИК KP.RU