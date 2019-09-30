2019-09-30T17:07:34+03:00
Общество

В Вяземском районе начался ремонт участка дороги

В порядок приведут 1,5 км полотна
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба «Смоленскавтодора».ФОТО: пресс-служба «Смоленскавтодора».
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В Вяземском районе начался ремонт участка дороги, сообщает пресс-служба «Смоленскавтодора». В планах компании привести в порядок 1,5 км полотна. Работы ведутся в районе станции Семлево.

- Работники «Смоленскавтодора» провели фрезерование и уложили выравнивающий слой асфальта. Сейчас ведется укладка верхнего слоя дорожного покрытия, после чего будет нанесена разметка и отсыпаны обочины, - сообщает пресс-служба.

Также в столице региона началось строительство дороги, соединяющей микрорайон Новосельцы и Верхний Волок. По бетонной проезжей части запретили движение транспорта: на дороге появился временный дорожный знак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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