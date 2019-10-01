Смоленский губернатор расставил акценты по реализации нацпроектов
Смоленский губернатор расставил акценты по нацпроектам, сообщает пресс-служба обладминистрации. Накануне Алексей Островский принял участие в заседании Общественной палаты, где рассказал, на что должны обратить внимание члены совещательного органа при реализации поручений президента на территории региона. Отмечалось, что в нынешнем году в области реализуются 47 регпроектов.
- Нужно не только направлять финансовые ресурсы на достижение поставленных целей, но и быть уверенными, что они будут эффективно потрачены, - обратил внимание губернатор.
Глава региона также попросил членов комиссии максимально тщательно следить за тем, как выполняются проекты на конкретных местах. И вести постоянный диалог с местными жителями, объясняя им суть принимаемых решений.
Председатель палаты Игорь Титов взял все указания на карандаш и выразил намерение усилить работу по озвученным направлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU