В Смоленске меняют порядок начисления платы за горячую и холодную воду

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-01T11:02:42+03:00

В Смоленске изменится порядок начисления оплаты за горячую и холодную воду. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске изменится порядок начисления оплаты за горячую и холодную воду, сообщает комитет по информационной политике администрации города со ссылкой на сообщение СМУП «ВЦ ЖКХ». Стоимость коммунальной услуги будет зависеть от показаний приборов учета.

- В связи с внесением изменений в постановление правительства коммунальщики будут использовать показания, полученные не позднее 25-го числа расчетного месяца, при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, - передают сотрудники администрации.

Собственников квартир, оборудованных счетчиками воды, просят с 1 октября регулярно передавать показания приборов учета. Данные принимаются с 20 по 25 число каждого месяца. Передать показания за сентябрь можно до 10 октября на сайте вычислительного центра или по телефону - 70-05-05.

Сотрудники администрации обращают внимание, что в октябрьской квитанции расчет ресурса будет произведен за два месяца – сентябрь и октябрь.

Ранее «КП» сообщала, что с 1 октября у смолян, плативших отопление через Сбербанк, будет взиматься комиссия. Дело в том, что организация заключила договор с другим банком. О том, как платить без переплат, читайте в нашем материале.

Также 3 октября в прокуратуре пройдет личный прием, на котором можно будет подать жалобу по отоплению.

ИСТОЧНИК KP.RU