В Смоленской области владельцев лодок обязали платить налог
В Смоленской области владельцев лодок обязали платить налог, сообщает пресс-служба регионального УФНС. Первые уведомления начнут поступать в 2021 году.
- С 1 января 2020 внесены изменения в ст. 358 Налогового кодекса, согласно которым весельные, а также моторные лодки с двигателем мощностью более 5 л.с. будут являться объектом налогообложения. Ранее они были освобождены от уплаты транспортного налога, - прокомментировали в ведомстве.
Транспортный налог исчисляется до момента снятия техсредства с учета и не зависит от фактического нахождения его у лица, на которое оно зарегистрировано.
По словам представителей ведомства, лицам, утратившим зарегистрированные на них плавсредства, нужно обратиться в ГИМС.
ИСТОЧНИК KP.RU