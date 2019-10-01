СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-01T10:09:10+03:00

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В Смоленской области владельцев лодок обязали платить налог, сообщает пресс-служба регионального УФНС. Первые уведомления начнут поступать в 2021 году.

- С 1 января 2020 внесены изменения в ст. 358 Налогового кодекса, согласно которым весельные, а также моторные лодки с двигателем мощностью более 5 л.с. будут являться объектом налогообложения. Ранее они были освобождены от уплаты транспортного налога, - прокомментировали в ведомстве.

Транспортный налог исчисляется до момента снятия техсредства с учета и не зависит от фактического нахождения его у лица, на которое оно зарегистрировано.

По словам представителей ведомства, лицам, утратившим зарегистрированные на них плавсредства, нужно обратиться в ГИМС.

ИСТОЧНИК KP.RU