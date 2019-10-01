СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-01T11:16:46+03:00

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В Смоленской области заработала «горячая линия» по гриппу, сообщает Роспотребнадзор. С 1 октября специалисты ведомства приступили к консультациям по вопросам вакцины, которую можно получить в медицинских учреждениях региона, а также рассказывают о лечении заболеваний и мерах профилактики.

В ведомстве сообщают, что подобные акции проводятся регулярно, в преддверии эпидсезона. Узнать телефоны «горячей линии» можно на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о большом количестве заболевших в Смоленской области. Уровень заболеваемости близок к пороговому значению и, по данным на 22 сентября, он не дотягивает до критической отметки на 9 процентов. В областном центре – на 7-мь.

ИСТОЧНИК KP.RU