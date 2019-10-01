В центре Смоленска ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-01T11:32:50+03:00

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5 октября в Смоленске ограничат движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 14.00 до 17.00 на центральных улицах пройдет демонстрация и митинг реготделения компартии. На эти часы будет запрещен проезд по улицам Докучаева (от улицы Барклая де Толли до дома 15 по улице Докучаева), Коммунистической (от улицы Докучаева до улицы Октябрьской Революции), Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Коненкова), Коненкова (от площади Ленина до улицы Пржевальского).

Ранее стало известно об ограничении движения на Маршала Жукова и Рыленкова. А участок дороги на Генерала Лукина будет закрыт на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU