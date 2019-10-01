На проспекте Гагарина в Смоленске появится «вафельница»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-01T13:25:25+03:00

Желтую разметку нанесут на перекрестке с улицей Урицкого и Николаева

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На проспекте Гагарина в Смоленске появится еще одна «вафельница», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Желтую разметку нанесут на перекрестке с улицей Урицкого и Николаева.

Ранее огромный прямоугольник был нарисован на перекрестке улиц Николаева-Кирова. По словам полицейских, такая разметка ориентирует водителя, где нужно остановиться, если на участке дороги возник затор. Штраф за остановку на «вафельнице» составляет 1000 рублей. Фиксировать нарушение со стороны водителей будут ранее установленные на перекрестках камеры видеофиксации.

Также согласно правилам, разметка имеет важнее значение для пешеходов - теперь они могут переходить перекресток по диагонали, если транспортным потокам со всех сторон горит красный свет светофора.

Ранее «КП» сообщала о грядущем ограничении движения центре Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU