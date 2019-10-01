В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего ребенка
Мальчик не отвечал на звонки родных несколько часов
ФОТО: ПСО «Сальвар».
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В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего ребенка, сообщает ПСО «Сальвар». Поиски были организованы днем 1 октября.
Сообщалось, что школьник ушел из дома по улице Черняховского утром и до обеда о его местонахождении никто из близких не знал. Час назад в соцсетях появилось сообщение, что с мальчиком все в порядке.
Ранее в Промышленном районе города искали 7-летнего ребенка. Мальчик вышел из магазина и пропал. Найти его помогла мама одного из поисковиков.
ИСТОЧНИК KP.RU