СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-01T14:01:51+03:00

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В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего ребенка, сообщает ПСО «Сальвар». Поиски были организованы днем 1 октября.

Сообщалось, что школьник ушел из дома по улице Черняховского утром и до обеда о его местонахождении никто из близких не знал. Час назад в соцсетях появилось сообщение, что с мальчиком все в порядке.

Ранее в Промышленном районе города искали 7-летнего ребенка. Мальчик вышел из магазина и пропал. Найти его помогла мама одного из поисковиков.

ИСТОЧНИК KP.RU