2019-10-01T14:01:51+03:00
Происшествия

В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего ребенка

Мальчик не отвечал на звонки родных несколько часов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ПСО «Сальвар».ФОТО: ПСО «Сальвар».
Изменить размер текста:

В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего ребенка, сообщает ПСО «Сальвар». Поиски были организованы днем 1 октября.

Сообщалось, что школьник ушел из дома по улице Черняховского утром и до обеда о его местонахождении никто из близких не знал. Час назад в соцсетях появилось сообщение, что с мальчиком все в порядке.

Ранее в Промышленном районе города искали 7-летнего ребенка. Мальчик вышел из магазина и пропал. Найти его помогла мама одного из поисковиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24