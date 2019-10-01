В Смоленске появился новый школьный стадион
В Смоленске появился новый школьный стадион, сообщают представители городской администрации. Спортивный объект построили возле школы №31 на улице Попова.
Сообщается, что площадка имеет искусственное покрытие. На ней можно играть в футбол, баскетбол и заниматься бегом. Объект построен в рамках городской муниципальной программы.
Ранее подобный стадион был открыт на базе 22-й школы. Торжественное открытие площадки для занятий спортом состоялось в первый день учебного года.
Также «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в 2019-м году планируется возвести два дошкольных учреждения. Одно строится в д. Алтуховка, второе - в микрорайоне Королевка. Учреждения рассчитаны на 150 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU