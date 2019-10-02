2019-10-02T05:52:17+03:00
Общество

Смоленский двор высмеяли в группе известного российского блогера

Детскую горку установили на пешеходной дорожке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: vk.com/varlamov.Фото: vk.com/varlamov.
Изменить размер текста:

Смоленский двор высмеяли в группе известного российского блогера. Фото-факт детской площадки, которая выходит на пешеходную дорожку, опубликовал паблик Ильи Варламова ВКонтакте.

- В смоленских дворах хорошо. Удобно, - подписали снимок администраторы группы.

Подписчики недоумевают как это могло произойти.

- Для того, чтобы площадка не стояла на дороге, она должна стоить 150 миллионов рублей, - прокомментировали участники группы и забросали паблик снимками несуразных площадок из других городов.

Ранее возле школы №31 на улице Попова построили новый школьный стадион. Спортивный объект имеет искусственное покрытие, также на нем можно играть в футбол, баскетбол и заниматься бегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В парке Рославля ночью сгорел детский аттракцион
Под Смоленском утонул человек
Движение трамваев временно прекращено в Заднепровье в Смоленске
Крупная татарская компания может разместиться под Смоленском
Смоляне пожаловались на плохое освещение пешеходных переходов и улиц
В Смоленске появился новый школьный стадион
В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего ребенка
На проспекте Гагарина в Смоленске появится «вафельница»
В центре Смоленска ограничат движение транспорта
В Смоленской области заработала «горячая линия» по гриппу
Стали известны обстоятельства страшного ДТП с автобусом в Смоленске
В Смоленской области владельцев лодок обязали платить налог
Смолянин получил травму головы в кафе
В Смоленске меняют порядок начисления платы за горячую и холодную воду
Смоленский губернатор расставил акценты по реализации нацпроектов