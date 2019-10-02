Смоленский двор высмеяли в группе известного российского блогера
Смоленский двор высмеяли в группе известного российского блогера. Фото-факт детской площадки, которая выходит на пешеходную дорожку, опубликовал паблик Ильи Варламова ВКонтакте.
- В смоленских дворах хорошо. Удобно, - подписали снимок администраторы группы.
Подписчики недоумевают как это могло произойти.
- Для того, чтобы площадка не стояла на дороге, она должна стоить 150 миллионов рублей, - прокомментировали участники группы и забросали паблик снимками несуразных площадок из других городов.
Ранее возле школы №31 на улице Попова построили новый школьный стадион. Спортивный объект имеет искусственное покрытие, также на нем можно играть в футбол, баскетбол и заниматься бегом.
ИСТОЧНИК KP.RU