СЕГОДНЯ 05:52 2019-10-02T05:52:17+03:00

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Смоленский двор высмеяли в группе известного российского блогера. Фото-факт детской площадки, которая выходит на пешеходную дорожку, опубликовал паблик Ильи Варламова ВКонтакте.

- В смоленских дворах хорошо. Удобно, - подписали снимок администраторы группы.

Подписчики недоумевают как это могло произойти.

- Для того, чтобы площадка не стояла на дороге, она должна стоить 150 миллионов рублей, - прокомментировали участники группы и забросали паблик снимками несуразных площадок из других городов.

Ранее возле школы №31 на улице Попова построили новый школьный стадион. Спортивный объект имеет искусственное покрытие, также на нем можно играть в футбол, баскетбол и заниматься бегом.

ИСТОЧНИК KP.RU