2019-10-02T09:12:11+03:00
Общество

Смоляне пожаловались на плохое освещение пешеходных переходов и улиц

Людей практически не видно на проезжей части
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Смоляне жалуются в соцсетях на плохое уличное освещение. Жители столицы региона отмечают, что этой осенью как-никогда темно во дворах и на центральных улицах. Смоляне отмечают, что в ряде районов города не подсвечиваются пешеходные переходы, не хватает освещения на проезжей части, а во дворах и вовсе мрак.

- В этом году жесть какая-то с уличным творится, - написал один из местных жителей в паблике «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Ранее губернатор потребовал решить проблему с уличным освещением. В областном центре анонсировали масштабную замену светильников, но пока смоляне не ощутили прелестей ноу-хау. Контракт на замену светильников будет заключен до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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