СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-02T07:04:35+03:00

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Крупная татарская компания может разместиться под Смоленском, сообщает Инвестиционный портал. «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеев», сеть гипермаркетов Татарстана «ЭССЕН», производство кондитерских изделий) планирует построить производственно-складской комплекс на территории особой экономической зоны «Стабна».

По словам генерального директора компании Леонида Барышева, наличие складского комплекса в Смоленской области позволит сократить издержки при развитии экспорта продукции в Европу и импорту сырья. В настоящее время компания расширяет мощности по соусному и джемовому направлению и рассматривает вопрос сотрудничества со смоленскими фермерами по поставке сухого молока.

Ранее «КП» сообщала, что в Вяземском районе Смоленщины ООО «Крал-консерв» строит новый завод безалкогольных напитков. На выходе предприятие даст 250 новых рабочих мест, а объем выпуска продукции увеличится до 20 млн литров в год (существующий завод производит 7 млн литров в год). А чешская компания планирует построить мясоперерабатывающий комплекс. Строительство предполагает два этапа: на первом запланировано возведение самого комплекса, который, к слову, планируют завершить до конца 2020 года, и ряда зданий. Во второй этап построят птицефабрику с инкубатором, лабораторией и др. Ее возведение должно завершиться в последних месяцах 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU