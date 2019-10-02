Крупная татарская компания может разместиться под Смоленском
Крупная татарская компания может разместиться под Смоленском, сообщает Инвестиционный портал. «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеев», сеть гипермаркетов Татарстана «ЭССЕН», производство кондитерских изделий) планирует построить производственно-складской комплекс на территории особой экономической зоны «Стабна».
По словам генерального директора компании Леонида Барышева, наличие складского комплекса в Смоленской области позволит сократить издержки при развитии экспорта продукции в Европу и импорту сырья. В настоящее время компания расширяет мощности по соусному и джемовому направлению и рассматривает вопрос сотрудничества со смоленскими фермерами по поставке сухого молока.
Ранее «КП» сообщала, что в Вяземском районе Смоленщины ООО «Крал-консерв» строит новый завод безалкогольных напитков. На выходе предприятие даст 250 новых рабочих мест, а объем выпуска продукции увеличится до 20 млн литров в год (существующий завод производит 7 млн литров в год). А чешская компания планирует построить мясоперерабатывающий комплекс. Строительство предполагает два этапа: на первом запланировано возведение самого комплекса, который, к слову, планируют завершить до конца 2020 года, и ряда зданий. Во второй этап построят птицефабрику с инкубатором, лабораторией и др. Ее возведение должно завершиться в последних месяцах 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU