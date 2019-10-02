Движение трамваев временно прекращено в Заднепровье в Смоленске
Электротранспорт не ходит дальше улицы Багратиона, сообщают очевидцы
ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
В Смоленске ограничено движение трамваев: на «дамбе» что-то случилось с низкопольным трамваем, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Отмечается, что трамваи с улицы Николаева следуют на Багратиона. Движение в Заднепровье временно приостановлено.
Ранее стали известны обстоятельства страшного ДТП с автобусом в Смоленске. В аварии на 12 лет Октября травмы получили три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU