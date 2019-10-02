2019-10-02T08:00:32+03:00
Общество

Движение трамваев временно прекращено в Заднепровье в Смоленске

Электротранспорт не ходит дальше улицы Багратиона, сообщают очевидцы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске ограничено движение трамваев: на «дамбе» что-то случилось с низкопольным трамваем, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Отмечается, что трамваи с улицы Николаева следуют на Багратиона. Движение в Заднепровье временно приостановлено.

Ранее стали известны обстоятельства страшного ДТП с автобусом в Смоленске. В аварии на 12 лет Октября травмы получили три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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