Под Смоленском утонул человек
Спасатели подняли тело из воды и передали полицейским
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В озере в поселке Печерск утонул человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 1 октября спасатели подняли из воды тело человека. По словам сотрудников МЧС, в настоящее время обстоятельства гибели и причину смерти устанавливают следователи.
- Тело передано сотрудникам полиции, - сообщили в ведомстве.
Ранее в Смоленской области трагически завершились поиски пропавшего рыбака: 36-летний Андрей Никишин пропал вечером 15 сентября в районе д. Карманово Гагаринского района. Мужчину обнаружили и подняли из воды дайверы.
ИСТОЧНИК KP.RU