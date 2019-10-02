2019-10-02T08:13:12+03:00
Происшествия

Под Смоленском утонул человек

Спасатели подняли тело из воды и передали полицейским
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В озере в поселке Печерск утонул человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 1 октября спасатели подняли из воды тело человека. По словам сотрудников МЧС, в настоящее время обстоятельства гибели и причину смерти устанавливают следователи.

- Тело передано сотрудникам полиции, - сообщили в ведомстве.

Ранее в Смоленской области трагически завершились поиски пропавшего рыбака: 36-летний Андрей Никишин пропал вечером 15 сентября в районе д. Карманово Гагаринского района. Мужчину обнаружили и подняли из воды дайверы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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