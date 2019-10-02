СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-02T11:40:11+03:00

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В Смоленске жители микрорайона остались без отопления и горячей воды, сообщают представители городской администрации. На магистральном трубопроводе в районе улицы Соколовского произошла авария. Работники филиала ПАО «Квадра» приступили к ликвидации коммунального ЧП.

Сообщается, что на время работ ограничена подача тепла и горячей воды жителям улиц 25 Сентября, 38 – 48 (четная сторона), Соколовского, 2 – 18а (четная сторона), 1, 5 – 15 (нечетная сторона) и проспекта Строителей, 20, 22а, 24, 26.

В компании обещают устранить аварию в течение дня.

Ранее в Смоленске стартовал отопительный сезон. В этом году постановление, давшее ему старт, глава города подписал на неделю ранее, чем в предыдущие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU