В сентябре в Смоленске родилось 8 двоен
Всего за месяц на свет появилось 162 мальчика и 151 девочка.
ФОТО: pixabay.com.
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В сентябре в Смоленске родилось 8 двоен, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Всего за месяц на свет появилось 162 мальчика и 151 девочка. Также в администрации сообщают, что сотрудники ЗАГСа зарегистрировали союзы 308 смоленских пар.
В августе родилось три двойни, а всего свидетельств о рождении выдано 348. В июле на свет появилось на 38 малышей меньше, а в июне 2019-го врачи подарили жизнь 288 младенцам.
ИСТОЧНИК KP.RU