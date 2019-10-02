2019-10-02T14:22:54+03:00
Общество

В сентябре в Смоленске родилось 8 двоен

Всего за месяц на свет появилось 162 мальчика и 151 девочка.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В сентябре в Смоленске родилось 8 двоен, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Всего за месяц на свет появилось 162 мальчика и 151 девочка. Также в администрации сообщают, что сотрудники ЗАГСа зарегистрировали союзы 308 смоленских пар.

В августе родилось три двойни, а всего свидетельств о рождении выдано 348. В июле на свет появилось на 38 малышей меньше, а в июне 2019-го врачи подарили жизнь 288 младенцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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