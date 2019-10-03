СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-03T06:23:14+03:00

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В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Авария произошла 6 сентября в районе деревни Мурыгино Починковского района. Сообщается, водитель выехал на красный сигнал светофора на переходе и сбил мужчину 1977 года рождения.

- Следствию не удалось установить точное время наезда на пешехода, - сообщили в полиции. - Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие и сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-42, 8951-708-33-76.

ИСТОЧНИК KP.RU