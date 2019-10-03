СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-03T06:33:52+03:00

Сотрудники «Квадры» заменили почти 3 метра ветхой трубы на новую

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В Смоленске ликвидировали аварию на трубопроводе, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Для восстановления отопления и водоснабжения в ряде домов сотрудники «Квадры» заменили почти 3 метра ветхой трубы на новую.

- Подачей тепла и горячей воды непосредственно в дома занимаются специалисты МУП «Смоленсктеплосеть» и управляющих компаний, - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, большое коммунальное ЧП произошло утром 2 октября. Из-за порыва трубы без отопления и горячей воды остались более 10 тысяч жителей микрорайона Поповка. В зону отключения попали поликлиники, детские сады, спортивная школа и др.

Ранее сообщалось, что в столице региона изменится порядок начисления оплаты за горячую и холодную воду. Стоимость коммунальной услуги будет зависеть от показаний приборов учета.

Также сегодня, 3 октября, в прокуратуре пройдет личный прием, на котором можно будет подать жалобу по отоплению.

ИСТОЧНИК KP.RU