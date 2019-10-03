В Смоленске предпринимателю грозит тюрьма за махинациями с субсидиями

СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-03T06:46:57+03:00

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В Смоленске предпринимателю грозит 6 лет тюрьмы за махинациями с субсидиями, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Бизнесвумен предоставила в департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства фиктивные документы об осуществлении физкультурно-предпринимательской деятельности. После чего женщине были перечислены 300 рублей на создание бизнеса, но подозреваемая их потратила.

- Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции. - В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее под Смоленском нетрезвый водитель заявил о пропаже машины, чтобы избежать штрафа по протоколу, который на него ранее составили сотрудники ГИБДД.

А одну из российских компаний, зарегистрированную в Смоленске, за не соблюдение внешнеторгового контракта, заключенного с литовской фирмой на поставку на территорию России технологического оборудования, оштрафовали на 115 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU