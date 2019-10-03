СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-03T08:26:14+03:00

Смолянин пойдет под суд за пять липовых больничных. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Мужчина отсутствовал на работе и не обращался в лечебное учреждение

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Смолянин пойдет под суд за пять липовых больничных, сообщает официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков. Мужчина предоставил по месту работы пять листков нетрудоспособности, за что по четырем получил выплаты – более 27 тысяч рублей. Хотя, как говорят в прокуратуре, даже не обращался в учреждение здравоохранения.

Выяснилось, что больничные листы со штампом ОГБУЗ «СОКБ» - поддельные.

– Учреждением листки временной нетрудоспособности мужчине не выдавались, а медицинские работники, подписями которых удостоверялись листки – в штате лечебного учреждения не числятся, - сообщил официальный представитель прокуратуры.

Возбуждено два уголовных дела - покушение на мошенничество при получении выплат и мошенничество при получении выплат. Материалы проверки направлены полицию для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ранее бизнесвумен стала фигурантом уголовного дела за махинации с субсидиями. Женщина предоставила в департамент экономического развития фиктивные документы.

А одну из российских компаний, зарегистрированную в Смоленске, за не соблюдение внешнеторгового контракта, заключенного с литовской фирмой на поставку на территорию России технологического оборудования, оштрафовали на 115 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU