Смолянин пойдет под суд за пять липовых больничных
Смолянин пойдет под суд за пять липовых больничных, сообщает официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков. Мужчина предоставил по месту работы пять листков нетрудоспособности, за что по четырем получил выплаты – более 27 тысяч рублей. Хотя, как говорят в прокуратуре, даже не обращался в учреждение здравоохранения.
Выяснилось, что больничные листы со штампом ОГБУЗ «СОКБ» - поддельные.
– Учреждением листки временной нетрудоспособности мужчине не выдавались, а медицинские работники, подписями которых удостоверялись листки – в штате лечебного учреждения не числятся, - сообщил официальный представитель прокуратуры.
Возбуждено два уголовных дела - покушение на мошенничество при получении выплат и мошенничество при получении выплат. Материалы проверки направлены полицию для решения вопроса об уголовном преследовании.
Ранее бизнесвумен стала фигурантом уголовного дела за махинации с субсидиями. Женщина предоставила в департамент экономического развития фиктивные документы.
А одну из российских компаний, зарегистрированную в Смоленске, за не соблюдение внешнеторгового контракта, заключенного с литовской фирмой на поставку на территорию России технологического оборудования, оштрафовали на 115 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU