В Смоленске демонтировали три незаконных щита с рекламой
В Смоленске демонтировали три незаконных щита с рекламой, сообщают представители городской администрации. Билборды были установлены напротив зданий суда и налоговой службы на перекрестке улиц проспект Гагарина и Маршала Конева.
Сообщается, что конструкции были установлены в нарушение Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Смоленска.
Ранее сообщалось, что в столице региона до конца 2019 года снесут более 400 щитов, баннеров, вывесок. Из них 232 объекта – большеформатные площадью 12 кв метров. Губернатор Алексей Островский попросил главу города Андрея Борисова активизировать работу, чтобы областной центр «соответствовал своей истории и опыту». Также власти стали активнее бороться с парковками во дворах домов.
ИСТОЧНИК KP.RU