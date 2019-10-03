СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-03T08:56:36+03:00

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В Смоленске демонтировали три незаконных щита с рекламой, сообщают представители городской администрации. Билборды были установлены напротив зданий суда и налоговой службы на перекрестке улиц проспект Гагарина и Маршала Конева.

Сообщается, что конструкции были установлены в нарушение Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Смоленска.

Ранее сообщалось, что в столице региона до конца 2019 года снесут более 400 щитов, баннеров, вывесок. Из них 232 объекта – большеформатные площадью 12 кв метров. Губернатор Алексей Островский попросил главу города Андрея Борисова активизировать работу, чтобы областной центр «соответствовал своей истории и опыту». Также власти стали активнее бороться с парковками во дворах домов.

ИСТОЧНИК KP.RU