2019-10-03T11:00:01+03:00
Общество

В Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании

Руководство ООО «Кабель-Смоленск» выплатило 17 сотрудникам почти 270 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании, сообщает официальный представитель ведомства Александр Боровиков. Руководство ООО «Кабель-Смоленск» выплатило сотрудникам почти 270 тысяч рублей. Всего долг составляет 330 тысяч рублей.

В прокуратуре сообщают, что зарплату некоторое время не получали 17 человек. Отмечается, что виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель предприятия оштрафован.

- Выплата оставшейся части заработной платы сотрудникам ООО «Кабель-Смоленск» находится на контроле в прокуратуре района, - сообщили в прокуратуре.

Ранее в Смоленской области работникам завода «ВЭТЗ-Рус» возвращены многомиллионные долги по зарплате. Директор рассчитался с сотрудниками после встречи с руководством СУ СК России по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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