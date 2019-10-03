В Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании
В Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании, сообщает официальный представитель ведомства Александр Боровиков. Руководство ООО «Кабель-Смоленск» выплатило сотрудникам почти 270 тысяч рублей. Всего долг составляет 330 тысяч рублей.
В прокуратуре сообщают, что зарплату некоторое время не получали 17 человек. Отмечается, что виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель предприятия оштрафован.
- Выплата оставшейся части заработной платы сотрудникам ООО «Кабель-Смоленск» находится на контроле в прокуратуре района, - сообщили в прокуратуре.
Ранее в Смоленской области работникам завода «ВЭТЗ-Рус» возвращены многомиллионные долги по зарплате. Директор рассчитался с сотрудниками после встречи с руководством СУ СК России по Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU