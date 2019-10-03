СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-03T11:09:02+03:00

Дорога вошла в число дополнительных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта

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Новый асфальт появился на улице Бакунина в Смоленске, сообщают сотрудники городской администрации. Дорога вошла в число дополнительных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта.

Сообщается, что всего благодаря федеральной программе в столице региона до 2024 года приведут в порядок около 90 улиц.

Ранее «КП» сообщал, что на проспекте Гагарина в Смоленске появится новая «вафельница». Первая разметка была нанесена на перекрестке Кирова - проспект Гагарина. Также началось строительство дороги в микрорайоне Новосельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU