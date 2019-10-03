В Смоленске собака напала на ребенка
В Смоленске собака напала на ребенка, сообщает региональный СКР. ЧП произошло на улице Рыленкова. В обстоятельствах случавшегося разбираются следователи, сообщили в ведомстве. Известно, что ребенок получил травмы.
- После изучения всех обстоятельств дела, виновные будут привлечены к ответственности, - добавили в СКР.
Ранее в Смоленске собака покусала 3-летнюю девочку. Медики наложили множественные швы на голову и лицо ребенка. Инцидент произошел на пешеходном переходе от военной академии к «Магниту», что на улице Лавочкина, в районе 20.00 18 мая.
Сообщалось, что пес накинулся на ребенка, а пока мама пыталась остановить кровь у дочки, хозяйка ушла с места происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU