2019-10-03T12:56:37+03:00
Происшествия

В Смоленске собака напала на ребенка

СКР проводит проверку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске собака напала на ребенка.В Смоленске собака напала на ребенка.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске собака напала на ребенка, сообщает региональный СКР. ЧП произошло на улице Рыленкова. В обстоятельствах случавшегося разбираются следователи, сообщили в ведомстве. Известно, что ребенок получил травмы.

- После изучения всех обстоятельств дела, виновные будут привлечены к ответственности, - добавили в СКР.

Ранее в Смоленске собака покусала 3-летнюю девочку. Медики наложили множественные швы на голову и лицо ребенка. Инцидент произошел на пешеходном переходе от военной академии к «Магниту», что на улице Лавочкина, в районе 20.00 18 мая.

Сообщалось, что пес накинулся на ребенка, а пока мама пыталась остановить кровь у дочки, хозяйка ушла с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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