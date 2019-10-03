СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-03T17:43:59+03:00

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В центре Смоленска расцветут голландские тюльпаны, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Сотрудники «Зеленстроя» готовят клумбы к весне.

Сообщается, что луковицы растения уже высажены в районе бывшего кинотеатра «Октябрь», на площади Ленина и у Главпочтамта.

- Цветы прибыли прямиком из Голландии. Тюльпаны из этой страны и сегодня считаются эталоном красоты и высочайшего качества, а несколько столетий назад они оценивались баснословными суммами, - прокомментировали в администрации.

ФОТО: администрация Смоленска.

Традиционно тюльпаны распускаются к майским праздникам. Следующий год будет не исключением. Отмечается, что высаженные растения зацветут красным, желтым, фиолетовым, розовым и белым цветом.

Ранее городские власти анонсировали масштабную компанию по озеленению столицы региона. В столице региона планируют высадить более 6000 деревьев и кустарников. Работа уже началась. Также недавно областной центр показали с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU