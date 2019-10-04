СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-04T06:41:39+03:00

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Бывший служебный «Лексус» смоленского губернатора предложен к приватизации. Глава региона Алексей Островский внес проект закона «О внесении изменений в приложение к областному закону «Об областном прогнозном плане приватизации государственного имущества Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение депутатов областной Думы.

По данным независимого эксперта, машина стоит около 7 млн 168 тыс. рублей. С учетом уплаты налогов выручить с нее получиться 5 млн 973 тыс. рублей, говорят в администрации.

О том, что Алексей Островский намерен продать резиденцию и «Лексус» стало известно в середине сентября. Заявление Алексей Островский сделал на 11-м заседании регионального парламента шестого созыва.

Выступая перед депутатами, глава региона акцентировал внимание на катастрофическое положение бюджета. И что властям по этой причине не удается в полном объеме решать ряд значимых вопросов. В частности, глава региона отметил «катастрофическое состояние центральных районных больниц». Сообщалось, что вырученные с продажи деньги пойдут именно на поддержку больниц.

О том, где губернатор будет жить, не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU