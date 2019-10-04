СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-04T08:15:19+03:00

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Смоленские аграрии собрали рекордный урожай зерна, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на рабочее совещание главы региона. Несмотря на капризы погоды в 2019 году удалось добиться, чтобы показатели превысили результаты двадцатилетней давности.

- Основными факторами, позволившими достичь этих результатов, являются увеличение внесения минеральных удобрений и техническая модернизация отрасли, - говорят в администрации. Также на показателях сказались меры соцподдержки, которая оказывается работникам сферы АПК.

Первостепенной задачей, поставленной перед сельхозниками на будущее, называют введение в оборот ранее неиспользованных земель.

Ранее глава региона отмечал, что объем производства зерна растет последние пять лет. А за последний сезон в регионе «произвели 263 тыс. тонн этой продукции, или 108% к уровню 2017 года».

ИСТОЧНИК KP.RU