2019-10-04T08:15:19+03:00
Общество

Смоленские аграрии собрали рекордный урожай зерна

Показатели превысили результаты двадцатилетней давности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смоленские аграрии собрали рекордный урожай зерна, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на рабочее совещание главы региона. Несмотря на капризы погоды в 2019 году удалось добиться, чтобы показатели превысили результаты двадцатилетней давности.

- Основными факторами, позволившими достичь этих результатов, являются увеличение внесения минеральных удобрений и техническая модернизация отрасли, - говорят в администрации. Также на показателях сказались меры соцподдержки, которая оказывается работникам сферы АПК.

Первостепенной задачей, поставленной перед сельхозниками на будущее, называют введение в оборот ранее неиспользованных земель.

Ранее глава региона отмечал, что объем производства зерна растет последние пять лет. А за последний сезон в регионе «произвели 263 тыс. тонн этой продукции, или 108% к уровню 2017 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области назначен глава СКР
В Смоленской области произошло 2 ДТП на железнодорожных переездах
В Смоленской области ищут 14-летнего парня
В Смоленске ограничено движение по переулку
Бывший служебный «Лексус» смоленского губернатора предложен к приватизации
Весной в Смоленске на клумбах расцветут голландские тюльпаны
Трамвайный проезд изменится до неузнаваемости в Смоленске
Смоленский губернатор поручил провести фермерские ярмарки
В Смоленске собака напала на ребенка
Новый асфальт появился на улице Бакунина в Смоленске
В Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании
В Смоленске демонтировали три незаконных щита с рекламой
Смолянин пойдет под суд за пять липовых больничных
В Смоленске предпринимателю грозит тюрьма за махинациями с субсидиями
В Смоленске ликвидировали аварию на трубопроводе
В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом