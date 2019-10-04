СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-04T08:26:57+03:00

В Смоленске ограничено движение по переулку. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске ограничено движение по Чуриловскому переулку, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Временные знаки, запрещающие движение машин, появятся там сегодня, 4 октября.

Сообщается, что на дороге будут менять асфальт. Автомобилистов просят найти пути объезда. Испытывать неудобства предстоит до 20.00 этого же для.

Ранее власти рассказали о ремонте Трамвайного проезда в Смоленске. Улицу ждет тотальное обновление.

ИСТОЧНИК KP.RU