2019-10-04T08:26:57+03:00
Общество

В Смоленске ограничено движение по переулку

На дороге появится новый асфальт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске ограничено движение по переулку.В Смоленске ограничено движение по переулку.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске ограничено движение по Чуриловскому переулку, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Временные знаки, запрещающие движение машин, появятся там сегодня, 4 октября.

Сообщается, что на дороге будут менять асфальт. Автомобилистов просят найти пути объезда. Испытывать неудобства предстоит до 20.00 этого же для.

Ранее власти рассказали о ремонте Трамвайного проезда в Смоленске. Улицу ждет тотальное обновление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области назначен глава СКР
В Смоленской области произошло 2 ДТП на железнодорожных переездах
В Смоленской области ищут 14-летнего парня
Смоленские аграрии собрали рекордный урожай зерна
Бывший служебный «Лексус» смоленского губернатора предложен к приватизации
Весной в Смоленске на клумбах расцветут голландские тюльпаны
Трамвайный проезд изменится до неузнаваемости в Смоленске
Смоленский губернатор поручил провести фермерские ярмарки
В Смоленске собака напала на ребенка
Новый асфальт появился на улице Бакунина в Смоленске
В Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании
В Смоленске демонтировали три незаконных щита с рекламой
Смолянин пойдет под суд за пять липовых больничных
В Смоленске предпринимателю грозит тюрьма за махинациями с субсидиями
В Смоленске ликвидировали аварию на трубопроводе
В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом