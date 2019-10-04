2019-10-04T08:59:03+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут 14-летнего парня

Подросток два дня не выходят на связь с родными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области ищут 14-летнего парня, сообщают в ПСО «Сальвар». Подросток уже два дня не выходит на связь с родными.

Сообщается, что в последний раз Александра Алехина видели вечером 2 октября – мальчик ушел из техникума отраслевых технологий в поселке Каспля и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Приметы подростка в ориентировке ниже.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

ФОТО: ПСО "Сальвар".

Ранее в Смоленске искали школьника, который отсутствовал дома полдня. К счастью, ребенок был найден и его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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