В Смоленской области произошло 2 ДТП на железнодорожных переездах

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-04T09:17:23+03:00

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С начала 2019 года на железнодорожных переездах в Смоленском регионе Московской железной дороги произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным. Два человека погибли, один – пострадал, сообщает пресс-служба компании. Пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта. В прошлом году за аналогичный период произошло 3 дорожно-транспортных происшествия.

ДТП произошли из-за нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении путей.

Чтобы привлечь внимание автомобилистов и общественности к проблеме несоблюдения ПДД, в течение сентября на МЖД проходила акция «Внимание, переезд!». Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейды, посетили автотранспортные предприятия, проинструктировали водителей. Также была проведена дополнительная проверка оборудования на переездах, условия видимости, состояние проезжей части и автомобильных подходов.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Помните, что поезд мгновенно не остановить, а нарушение может привести к непредсказуемым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU