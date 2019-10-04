СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-04T10:36:47+03:00

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В Смоленской области назначен глава СКР, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.

Анатолий Юрьевич Уханов родился в 1973 году в городе Бугуруслане Оренбургской области. В Екатеринбурге закончил юридическую академию. Много лет работал в органах прокуратуры. С 2007 года перешел в управление Следственного комитета по Оренбургской области. Имеет ряд медалей за хорошую службу.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о смене прокурора в Смоленской области. В настоящее время на официальном сайте ведомства отсутствует информация о новом руководителе и его первом заместителе.

ИСТОЧНИК KP.RU