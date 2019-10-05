В Смоленске отремонтировали улицу Урицкого
Асфальт обновлен на проезжей части и тротуаре
ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске отремонтировали улицу Урицкого, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Асфальт обновлен на проезжей части и тротуаре.
В администрации отмечают, что вскоре дорожники приступят к нанесению разметки. Помимо разделительных полос, на перекрестке с проспектом Гагарина появится «вафельница».
Ранее власти сообщали об окончании ремонта улицы Бакунина и масштабном обновлении трамвайного проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU