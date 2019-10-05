В Смоленске ограничат движение на улице Багратиона

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-05T11:55:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске ограничат движение автомобилей на улице Багратиона: в районе дома №14 пройдут работы по устройству водопроводного колодца для подключения водопровода вновь строящегося здания торгово-бытового обслуживания. Временные знаки появятся на улице с 7 по 10 октября.

Ранее сообщалось, что 12 октября в трех районах Смоленска пройдут сельскохозяйственные ярмарки, в связи с чем в городе будут перекрыты ряд улиц. Официального заявления на этот счет пока не поступало, но очевидно, что сложности в движении возникнут на Кутузова, Нахимова и 25 Сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU