В Смоленске ограничат движение на улице Багратиона
Автомобилистам придется искать пути объезда 4 дня
В Смоленске ограничат движение на улице Багратиона.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ограничат движение автомобилей на улице Багратиона: в районе дома №14 пройдут работы по устройству водопроводного колодца для подключения водопровода вновь строящегося здания торгово-бытового обслуживания. Временные знаки появятся на улице с 7 по 10 октября.
Ранее сообщалось, что 12 октября в трех районах Смоленска пройдут сельскохозяйственные ярмарки, в связи с чем в городе будут перекрыты ряд улиц. Официального заявления на этот счет пока не поступало, но очевидно, что сложности в движении возникнут на Кутузова, Нахимова и 25 Сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU