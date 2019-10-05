2019-10-05T11:55:52+03:00
Общество

В Смоленске ограничат движение на улице Багратиона

Автомобилистам придется искать пути объезда 4 дня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ограничат движение на улице Багратиона.В Смоленске ограничат движение на улице Багратиона.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ограничат движение автомобилей на улице Багратиона: в районе дома №14 пройдут работы по устройству водопроводного колодца для подключения водопровода вновь строящегося здания торгово-бытового обслуживания. Временные знаки появятся на улице с 7 по 10 октября.

Ранее сообщалось, что 12 октября в трех районах Смоленска пройдут сельскохозяйственные ярмарки, в связи с чем в городе будут перекрыты ряд улиц. Официального заявления на этот счет пока не поступало, но очевидно, что сложности в движении возникнут на Кутузова, Нахимова и 25 Сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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