СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-06T11:38:21+03:00

Мужчина снял на видео насекомых, поселившихся в одном из кресел

Изменить размер текста: A A

Смолянина покусали клопы в кинотеатре торгового центра. Сообщение о поселившихся в сиденье одного из кресел насекомых опубликовал паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

Автор поста отметил, что предупредил администрацию кинотеатра о кровопийцах, однако «людей продолжили запускать».

Подписчики паблика порекомендовали мужчине в Роспотребнадзор с заявлением.

ФОТО: скриншот записи ВКонтакте.

- Вопрос, а почему кинотеатр до сих пор работает, раз такое дело? Там на неделю дезинфекции нужно, плюс кресла эти считай выкинуть, - задаются вопросом возмущенные местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU