Смолянина покусали клопы в кинотеатре торгового центра
Смолянина покусали клопы в кинотеатре торгового центра. Сообщение о поселившихся в сиденье одного из кресел насекомых опубликовал паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.
Автор поста отметил, что предупредил администрацию кинотеатра о кровопийцах, однако «людей продолжили запускать».
Подписчики паблика порекомендовали мужчине в Роспотребнадзор с заявлением.
ФОТО: скриншот записи ВКонтакте.
- Вопрос, а почему кинотеатр до сих пор работает, раз такое дело? Там на неделю дезинфекции нужно, плюс кресла эти считай выкинуть, - задаются вопросом возмущенные местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU