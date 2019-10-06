2019-10-06T11:38:21+03:00
Происшествия

Смолянина покусали клопы в кинотеатре торгового центра

Мужчина снял на видео насекомых, поселившихся в одном из кресел
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смолянина покусали клопы в кинотеатре торгового центра. Сообщение о поселившихся в сиденье одного из кресел насекомых опубликовал паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

Автор поста отметил, что предупредил администрацию кинотеатра о кровопийцах, однако «людей продолжили запускать».

Подписчики паблика порекомендовали мужчине в Роспотребнадзор с заявлением.

ФОТО: скриншот записи ВКонтакте.

ФОТО: скриншот записи ВКонтакте.

- Вопрос, а почему кинотеатр до сих пор работает, раз такое дело? Там на неделю дезинфекции нужно, плюс кресла эти считай выкинуть, - задаются вопросом возмущенные местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух человек спасли из горящего дома в центре Смоленска
В Смоленске 15 улиц останутся без горячей воды
В Смоленске ограничат движение на улице Багратиона
В Смоленске отремонтировали улицу Урицкого
В Смоленске на ТЭЦ-2 тушили мазут
В Смоленской области задержан курьер с крупной партией наркотика
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Смоленске 12 октября
В Смоленске установили 4 новых светофора
В Смоленской области назначен глава СКР
В Смоленской области произошло 2 ДТП на железнодорожных переездах
В Смоленской области ищут 15-летнего парня
В Смоленске ограничено движение по переулку
Смоленские аграрии собрали рекордный урожай зерна
Бывший служебный «Лексус» смоленского губернатора предложен к приватизации
Весной в Смоленске на клумбах расцветут голландские тюльпаны
Трамвайный проезд изменится до неузнаваемости в Смоленске
Смоленский губернатор поручил провести фермерские ярмарки
В Смоленске собака напала на ребенка
Новый асфальт появился на улице Бакунина в Смоленске
В Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании
В Смоленске демонтировали три незаконных щита с рекламой
Смолянин пойдет под суд за пять липовых больничных
В Смоленске предпринимателю грозит тюрьма за махинациями с субсидиями
В Смоленске ликвидировали аварию на трубопроводе
В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП с пешеходом