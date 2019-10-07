Подросток, пропавший в Смоленской области, найден
Александра Алехина искали почти неделю
ФОТО: ПСО "Сальвар".
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Подросток, пропавший в Смоленской области, найден живым, сообщает ПСО «Сальвар». Александра Алехина искали со 2 октября: 15-летний парень ушел из техникума отраслевых технологий в поселке Каспля и до 6 октября родные не знали о его местонахождении. Надежду найти ребенка живым дали соцсети, время от времени кто-то выходил на связь со страницы парня.
Вечером 6 октября поисковики сообщили, что с подростком все в порядке.
- Спасибо всем, кто поддерживал мою семью в трудные минуты, - написала мама Александра в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU