На мосту в Смоленске появился огромный провал – соцсети
Асфальт на переправе уходит под бетонное основание
На мосту в Смоленске появился огромный провал.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На мосту в Смоленске появился огромный провал. Фото, как асфальт на переправе уходит под бетонное основание, опубликовал аноним в паблике «Черный список Смоленск» ВКонтакте.
Автор отмечает, что дырка образовалась на Крестовоздвиженском мосте. Ситуацию усугубляют дожди, после которых провал становится больше.
ФОТО: скриншот паблика «Черный список Смоленск» ВКонтакте.
Ранее сообщалось о ремонте моста через реку Рачевка в Смоленске. Также комплексное благоустройство ждет и зеленую зону вокруг: планируется привести в порядок ступеньки и наладить освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU