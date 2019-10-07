На мосту в Смоленске появился огромный провал – соцсети

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-07T08:23:52+03:00

На мосту в Смоленске появился огромный провал. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Асфальт на переправе уходит под бетонное основание

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На мосту в Смоленске появился огромный провал. Фото, как асфальт на переправе уходит под бетонное основание, опубликовал аноним в паблике «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

Автор отмечает, что дырка образовалась на Крестовоздвиженском мосте. Ситуацию усугубляют дожди, после которых провал становится больше.

ФОТО: скриншот паблика «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

Ранее сообщалось о ремонте моста через реку Рачевка в Смоленске. Также комплексное благоустройство ждет и зеленую зону вокруг: планируется привести в порядок ступеньки и наладить освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU