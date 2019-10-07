2019-10-07T08:23:52+03:00
Происшествия

На мосту в Смоленске появился огромный провал – соцсети

Асфальт на переправе уходит под бетонное основание
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На мосту в Смоленске появился огромный провал.На мосту в Смоленске появился огромный провал.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На мосту в Смоленске появился огромный провал. Фото, как асфальт на переправе уходит под бетонное основание, опубликовал аноним в паблике «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

Автор отмечает, что дырка образовалась на Крестовоздвиженском мосте. Ситуацию усугубляют дожди, после которых провал становится больше.

ФОТО: скриншот паблика «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

ФОТО: скриншот паблика «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

Ранее сообщалось о ремонте моста через реку Рачевка в Смоленске. Также комплексное благоустройство ждет и зеленую зону вокруг: планируется привести в порядок ступеньки и наладить освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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