СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-07T11:05:30+03:00

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В Смоленске начался срочный ремонт теплосети на улице Шевченко, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». В связи с работами жителям домов №№61, 61а, 63, 65а, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 73б, 73в, 87 до 18.00 отключили отопление и горячую воду. Сотрудники компании приносят извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что в Смоленске жители 15 улиц могут остаться без горячей воды. До 11 октября в столице региона пройдет проверка работы теплопунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU